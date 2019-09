Kaia Gerber è la sosia di mamma Cindy Crawford in un look di compleanno molto “bondage”

Kaia ha compiuto 18 anni

Kaia Gerber ha compiuto 18 anni il 3 settembre e ha festeggiato come vorrebbe fare ogni neo diciottenne - ovvero in total Versace LOL. La giovane top model è arrivata al sua festa di compleanno piena di star all'Edition Hotel di New York, regalando un epico momento di moda: minigonna personalizzata con zip Atelier Versace in pelle, cintura con la Medusa sulla fibbia e un bustier con cinturini incrociati sul petto. Completa il look da capogiro, un paio di vertiginosi stivali da gladiatore allacciati fino al ginocchio. Stiamo immaginando l'espressione di nostra mamma vedendoci uscire dalla cameretta con un look come questo - ma la mamma di Kaia si chiama Cindy Crawford.

Se l'outfit audace di Kaia ti sembra un déjà-vu, è per una buona ragione. Il sexy completo è basato sulla collezione "bondage" di Versace dell'Autunno 1992, molti pezzi della collezione sono stati ripresentati durante la sfilata Primavera 2018. E indovina chi ha indossato quasi un decennio prima della nascita di Kaia uno di questi sexy abiti? Proprio mamma Cindy Crawford sul red carpet degli MTV VMA 1992. Il corpetto è lo stesso e la somiglianza tra le due è davvero incredibile.

ph. getty images