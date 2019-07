Justin Bieber con una maglietta (vintage) dei Jonas Brothers è il fanboy dei nostri sogni

<3

A quanto pare, Justin Bieber è il fan numero uno del ritorno sulla scena musicale dei Jonas Brothers. Qualche tempo fa, il bel canadese aveva condiviso un video sulle Instagram Stories, dove cantava il primo singolo della nuova era della band, "Sucker". Ora invece la dichiarazione definitiva del suo amore arriva con una fantastica scelta di stile.

Avvistato a West Hollywood, in California, in questo scatto pubblicato da Just Jared, Justin indossava una maglietta molto vintage dei Jonas Brothers. Prendiamoci un secondo per ammirare le incredibili pettinature di Nick, Joe e Kevin. Ah, i primi anni 2000 come ci mancano!

ph. getty images