Justin Bieber chiede aiuto per scegliere un (orribile) smoking per il matrimonio con Hailey

LOL

Secondo i soliti ben informati, dopo un anno di continui rinvii, Justin Bieber e Hailey Baldwin celebreranno le loro nozze bis lunedì 30 settembre. Tutto sembra essere pronto, la lista degli invitati, la location nel Sud Carolina, la modella ha già festeggiato l'addio al nubilato, insomma ci siamo. E invece no, a quanto pare Justin non sa ancora cosa indossare e ha chiesto aiuto ai fan su Instagram per scegliere lo smoking del suo matrimonio - dando vita a una delle trollate più divertenti di sempre.

Visualizza questo post su Instagram Help me choose a tux for my wedding. It’s between these three Un post condiviso da Justin Bieber (@justinbieber) in data: 26 Set 2019 alle ore 12:36 PDT

Visualizza questo post su Instagram Help me choose my tuxedo for the wedding here are two more options Un post condiviso da Justin Bieber (@justinbieber) in data: 26 Set 2019 alle ore 12:47 PDT

E tu quale preferisci: il modello arcobaleno, quello serial killer, la stampa banana, il raso rosa con cilindro o il modello con gli shorts? Certo, Justin pensa che NOI pensiamo che lui stia scherzando, ma se decidesse davvero di farlo?! Senza cilindro, il tuxedo rosa è il più indossabile, ma dobbiamo ammettere che quello banana è il nostro preferito in assoluto. Staremo a vedere.

Justin Bieber e Hailey Baldwin si erano sposati il 13 settembre 2018 in una cerimonia super intima nel palazzo di giustizia di New York. Avevano provato più volte a organizzare un altro matrimonio a cui invitare amici e famiglie, ma era sempre stato rimandato, l'ultima volta lo scorso febbraio perché il cantante si potesse focalizzare sulla sua salute mentale.

Ora sembra proprio che il momento di andare all'altare sia arrivato!

ph: getty images