Moda sostenibile, Joaquin Phoenix: lo stesso smoking per tutta la stagione dei premi

Sì, proprio quello dei Gloden Globes

La stagione dei premi è ripartita come ogni anno dai Golden Globes e le attrici e gli attori più acclamate e acclamati dalla critica dell'anno sfileranno su tutti red carpet delle varie premiazioni cinematografiche, fino alla più importante: gli Oscar 2020. Ovviamente, ogni tappeto rosso richiede un abito diverso, una vera e propria gara tra le firme più importanti per vestire le star. E poi c'è Joaquin Phoenix che ha fatto una scelta sostenibile: ha in programma di indossare lo stesso smoking di Stella McCartney per tutta la stagione dei premi.

La notizia è stata annunciata dalla stilista su Instagram, che ha pubblicato una foto di Joaquin ai Golden Globes 2020, dove ha vinto il premio come miglior attore per il suo Joker:

"Quest'uomo è un vincitore... indossa uno Stella personalizzato perché sceglie di fare delle scelte per il futuro del pianeta e di tutte le sue creature. Ha anche scelto di indossare lo stesso smoking per l'intera stagione dei premi per ridurre gli sprechi", ha scritto Stella nella didascalia del post.

