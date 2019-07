Jennifer Lopez a 50 anni dimostra che l’età è solo un numero

I segreti di bellezza e la sua evoluzione

Jennifer Lopez ha appena festeggiato i suoi 50 anni, incredibile ma vero l'attrice e super star mondiale del pop latino ha mezzo secolo sulle spalle! Dopo averla vista scatenata ballare sotto cassa alla sua incredibile festa per il suo 50esimo compleanno, abbiamo quindi deciso di indagare per scoprire qual è il segreto della sua eterna giovinezza.

Abbiamo raccolto tutto in un video, dove potrai scoprire i suoi segreti di bellezza e rimanere bocca aperta analizzando la sua evoluzione, "Jenny from the block" non è cambiata una virgola dai suoi esordi.

Non ci credi? Lancia il video e poi ne parliamo:

ph. getty images