I jeans al contrario di Kendall Jenner hanno la patta sul sedere – più che pantaloni, sono un fotomontaggio!

Pantaloni incredibili

Per la prima volta nella storia della moda ognuno di noi può indossare il modello di jeans che preferisce, ma anche vestirne uno diverso ogni giorno. Skinny, mom, culotte, sigaretta, zampa, zampa crop, baggy, ne abbiamo dimenticato qualcuno? Probabilmente. Scegliere è bello, ma a volte può creare confusione e questo prima che Kendall Jenner arrivasse a complicare ulteriormente le cose.

La modella più pagata al mondo ha dichiarato il suo amore per il denim in modo davvero non convenzionale. Per un appuntamento a pranzo a Los Angeles, Kendall è uscita in una bralette floreale, scarpe da ginnastica, una mini borsa Louis Vuitton e.... un incredibile paio jeans con la patta sul sedere - ci gira la testa!

No, non è un fotomontaggio, la foto condivida da Elle Uk è vera!

