Il vestito sopra i pantaloni è di tendenza? Dopo Rihanna e Bella Hadid ci prova anche Zendaya

Così anni 2000

La tendenza dell'abito indossato sopra i pantaloni ha preso il sopravvento ultimamente. La prima ad aver osato l'ardito abbinamento è stata Bella Hadid, seguita a ruota dall'unica e sola Rihanna e ora tocca a Zendaya proporlo in modo completamente nuovo e perfettamente appropriato per l'estate.

La splendida attrice 22enne è stata avvistata a Manhattan diretta agli studi di Good Morning America per promuovere la sua nuova serie HBO, Euphoria. Come puoi vedere dall'album pubblicato da Just Jared, Zendaya sfoggiava un look dress-over-pants di un tessuto leggero e traslucido, perfetto per le temperature estive. Come non notare il tocco di sensualità nell'ensemble molto coprente: il reggiseno nero che strizza l'occhio da sotto l'abito-blusa.

I vestitini indossati sopra i pantaloni è stata una delle tendenze più iconiche degli anni 2000. È chiaro ormai che dovremo dire addio agli anni 90 perché la moda è in piena nostalgia dei favolosi noughties. Il ritorno dei jeans a zampa di elefante era già stato un forte segnale, ma mai avremmo pensato che i mini abiti indossati al posto delle magliette potessero tornare a fare tendenza!

ph. getty images