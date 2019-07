Le foto del vestito da sposa di Sophie Turner ti toglieranno il fiato

Principessa

Finalmente possiamo ammirare l'abito da sposa che Sophie Turner ha indossato per il suo matrimonio francese con Joe Jonas. Preparati a rimanere senza fiato. La prima foto del vestito è stata condivisa da Nicolas Ghesquière, direttore creativo di Louis Vuitton, sul suo personale account Instagram. L'attrice appare allo specchio nell'abito da principessa che il designer ha creato apposto per lei: "Bellezza assoluta", ha intitolato il post e non potremmo essere più d'accordo!

Visualizza questo post su Instagram Absolut beauty @sophiet Un post condiviso da 🆖 (@nicolasghesquiere) in data: 3 Lug 2019 alle ore 6:55 PDT

A distanza di qualche ora, anche Sophie ha condiviso una romantica foto del suo matrimonio, il momento più importante: l'euforia del dopo "sì, lo voglio!". Lo scatto ci regala la visione frontale dell'abito, il modello della gonna "a petalo di rosa", il corpetto stretto in vita e molto scollato, bilanciato dalle maniche di pizzo. Adoriamo anche il beauty look semplice e naturale come i capelli sciolti.

Visualizza questo post su Instagram Mr and Mrs Jonas Un post condiviso da Sophie Turner (@sophiet) in data: 3 Lug 2019 alle ore 8:34 PDT

Joe Jonas e Sophie Turner si sono sposati per la seconda volta dopo le nozze a Las Vegas dello scorso primo maggio.

Il cantante e l'attrice di "Game of Thrones" si sono detti sì in una cerimonia tenuta in un romanticissimo castello in Provenza, Francia (che puoi affittare anche tu a quasi 5mila euro a notte).

ph: getty image