Il meglio del red carpet degli Emmy Awards 2019

Di solito si pensa ai Golden Globe come l'inizio della stagione dei premi, ma se in verità fossero gli Emmy Awards? Proprio come noi, anche gli attori delle nostre serie preferite sono tornati al lavoro dopo aver trascorso un'estate lunga e (teoricamente) riposante, quindi probabilmente erano tutti molto entusiasti di mostrare i residui dell'abbronzatura sfolgorando in abiti favolosi sul red carpet dei premi della TV Americana. La domanda è, quindi, chi ha ottenuto un 10 e chi ha bisogno di recuperare un insufficienza?

Lasciamo giudicare a te, noi non ci permettiamo. Lancia il video e guarda il meglio del red carpet dei 71esimi Primetime Emmy Awards. Spoiler: alcuni attori sono davvero irriconoscibili senza gli abiti di scena.

I 71esimi Primetime Emmy Awards hanno onorato il meglio delle serie e dei programmi tv statunitensi e, come ci si aspettava, "Game of Thrones" ha portato a casa uno dei premi più ambiti, ovvero miglior serie drammatica. Sul fronte commedie, "Fleabag" ha portato a casa l'Outstanding Comedy Series e la sua creatrice e protagonista, Phoebe Waller-Bridge, ha vinto Miglior Attrice e Writing for a Comedy Series. Per "La Fantastica Signora Maisel", Tony Shalhoub e Alex Borstein hanno portato a casa rispettivamente gli awards per Miglior Attore e Miglior Attrice non protagonisti. Qui, la lista completa dei vincitori.

