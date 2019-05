Non potrai credere ai tuoi occhi!

Il tema del Met Gala di quest'anno, "Camp: Notes on Fashion", aveva destato qualche trepidazione: tutti si chiedevano come gli stilisti e le celebrità avrebbero interpretato "l'amore per l'innaturale, l'artificio e l'esagerazione", secondo la definizione di "camp" di Susan Sontag scritta nel suo famoso saggio del 1964. L'obiettivo si sarebbe rivelato troppo difficile da centrare? La risposta è no, sul tappeto rosa - già questo vale tutto l'evento - hanno sfilato malizia, sperimentazione e, soprattutto, vera gioia. A rubare la scena, una divina Lady Gaga, co-organizzatrice del Met Ball 2019, che ha regalato una vera e propria performance sul pink carpet, che più "camp" di così non si può, con ben 4 cambi look!

Piaciuti i look di Stefani? Perché non hai ancora visto il resto! Da Katy Perry candelabro ad Harry Styles in camicia di seta trasparente (aka free the nipple), ecco il meglio dal folle red carpet del Met Gala 2019, lancia il video e preparati a non credere ai tuoi occhi:

ph. getty images