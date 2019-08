Shay Mitchell incinta, il look maternità? Impermeabile aperto, stivali da cowboy e niente altro!

HOT MOM

Shay Mitchell si sta davvero godendo la sua gravidanza e adora raccontare ai fan ogni passo del suo viaggio, compresi gli incredibili "effetti collaterali" tipo piedi gonfi e l'essere costretta a indossare pannoloni per adulti, perché da quando è incinta non riesce a smettere di fare la pipì. Ironia a parte, l'attrice di You e di Pretty Little Liars è pur sempre una delle donne più sexy di Hollywood e si prepara a diventare una delle mamme più hot dello showbiz - lo ha dimostrato con il suo ultimo Instagram look, un outfit maternità davvero infuocato!

Seduta su uno sgabello Shay ci regala una posa irresistibile: impermeabile aperto perché non ha davvero nulla da nascondere, un paio di scintillanti stivali da cowboy con tacco a spillo e uno splendido paio di orecchini. Nient'altro. La foto è assolutamente sbalorditiva!

ph. getty images