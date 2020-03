Il look da quarantena di Katy Perry? Come il tuo, ricrescita compresa

Come tutti noi anche Katy Perry resta a casa in isolamento responsabile per aiutare a prevenire la diffusione del coronavirus. In questo momento è anche incita del suo primo figlio con Orlano Bloom, quindi per lei è molto importante rimanere al sicuro. Ma se pensavi che la pop star stia trascorrendo la quarantena in pieno glamour, ti farà sorridere sapere che il look casalingo della 35enne non è così diverso da quello che stai sfoggiando tu in questo momento. Nel suo auto-isolamento, Katy ha condiviso un album con due foto, la prima pre-quarantena tutta vestita, pettinata e truccata, la seconda nel mezzo della quarantena: struccata, senza extension, con la ricrescita e avvolta in una morbida vestaglia. Ti ricorda qualcuno? Ecco.

"Pre-quarantena ➡️ metà quarantena 👍🏻", ha scritto Katy nella didascalia.

Anche se potremmo non avere una villa da molti milioni di dollari dove trascorrere il periodo dell'#IoRestoACasa, siamo felici di vedere che Katy sta facendo esattamente quello che stiamo facendo tutti noi in questo momento: stare lontano dal trucco, indossare abiti comodi e, soprattutto, rimanere a casa!

Oh, ci piace molto anche quest'altro scatto, in cui la cantante di "Never Worn White" mangia cetriolini da un barattolo nella sua cucina. Sulla sua maglietta si legge: "tra quanto tempo è ora?", davvero condivisibile.

Visualizza questo post su Instagram wHaT dAy Is It Even #stayhomeclub Un post condiviso da KATY PERRY (@katyperry) in data: 19 Mar 2020 alle ore 2:23 PDT

