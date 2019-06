Il look da party girl di Rihanna? Un lungo abito sottoveste nero così sexy da togliere il fiato

Una pantera nella notte

Dopo aver posato spudorata e sexy in una tutina leopardata nel suo nuovo servizio di copertina di Interview Magazine, Rihanna ha vestito un altro look felino, questa volta da pantera nella notte di New York. La cantante, imprenditrice e stilista è stata avvistata mentre lasciava un party privato in città, il suo lungo vestito sottoveste di seta nera illuminava la notte scura della Grande Mela.

La scollatura drappeggiata metteva in risalto il décolleté e mostrava un piccolo assaggio di uno dei suoi tatuaggi, l'abito poi scivolava lucido e sinuoso lungo tutta la sua figura, rivelando le sue forme mozzafiato. Wow.

Rihanna è da poco stata incoronata da Forbes come la musicista più ricca creando un impero che spazia dal beauty ai vestiti, ti raccontiamo tutto nel video:

ph. getty images