Il guardaroba di Rihanna a Seoul è immediatamente iconico

Queen of style

Rihanna si trova a Seoul dove ha condotto una masterclass per Fenty Beauty, ma il make-up non è davvero l'unica cosa che ha in mente. Il suo viaggio si sta rivelando un momento perfetto per sfoggiare una favolosa serie di outfit audaci e immediatamente iconici. In modalità imprenditrice, è arrivata a Shinsegae Myeongdong per celebrare il secondo anniversario del lancio del suo marchio indossando un completo-pantalone bianco ottico di Jacquemus. Blazer oversize, pantaloni sartoriali e strati di diamanti, la scelta perfetta per salutare i fan e provare gli ultimi prodotti del suo brand beauty. Brillante rossetto corallo e lunghe onde sciolte: elegante, ma spavalda, insomma Rihanna.

Un vestito eccezionale non è abbastanza per la donna più alla moda dell'Universo, e Bad Gal ha fatto un rapido cambio d'abito, scivolando in un abito sirena arricciato in velluto arancio cangiante di Christopher John Rogers. Sexy, divertente e irresistibile, sembra stato creato per enfatizzare le sue curve.

Infine, un look total Fenty, il suo nuovo marchio di moda luxury, che è puro swag. La didascalia dell'Instagram look condiviso da Rihanna è totale: "annoiata come i soldi" e fa riferimento al verde dollaro del suo outfit.

Visualizza questo post su Instagram bored as money... @fenty Un post condiviso da badgalriri (@badgalriri) in data: 18 Set 2019 alle ore 8:30 PDT

Rihanna e il suo stylist, Jahleel Weaver, hanno fatto una selezione di abiti per questo viaggio a Seoul che porta lo stile sperimentale e camaleontico della super star alla gloria più assoluta. Da imprenditrice a pin-up e tutto il resto: rappresentano ogni lato dell'artista poliedrica.

ph. getty images