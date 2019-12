Il guardaroba da “settimana bianca” di Kylie Jenner è ovviamente griffatissimo

Che #Riccanza!

Se hai appena controllato il saldo del tuo conto in banca, dopo aver finito di comprare tutti i regali di Natale, potresti non voler vedere il favoloso guardaroba delle vacanze sulla neve di Kylie Jenner. La miliardaria imprenditrice 22enne - che ha recentemente venduto la quota di maggioranza della sua compagnia Kylie Cosmetics - sta trascorrendo una settimana bianca in un luogo che non siamo riusciti a individuare, ma al contrario, abbiamo potuto ammirare tutti i look griffatissimi da montagna, che ha condiviso su Instagram.

Abbiamo un sacco di Chanel

Visualizza questo post su Instagram ❄️🐰 Un post condiviso da Kylie ✨ (@kyliejenner) in data: 5 Dic 2019 alle ore 1:30 PST

Visualizza questo post su Instagram Elsa who? Un post condiviso da Kylie ✨ (@kyliejenner) in data: 5 Dic 2019 alle ore 3:12 PST

Visualizza questo post su Instagram Cheers 🥂 white or red wine? Un post condiviso da Kylie ✨ (@kyliejenner) in data: 5 Dic 2019 alle ore 5:11 PST

Visualizza questo post su Instagram cozy season 🖤 Un post condiviso da Kylie ✨ (@kyliejenner) in data: 7 Dic 2019 alle ore 11:11 PST

Un pizzico di Fendi

Visualizza questo post su Instagram baby it’s cold outside Un post condiviso da Kylie ✨ (@kyliejenner) in data: 6 Dic 2019 alle ore 9:21 PST

E questa tuta intera da cowgirl, di cui ignoriamo il brand, ma che ci fa comunque perdere la testa.

Visualizza questo post su Instagram storm’s first snow trip ⚡️🌨 Un post condiviso da Kylie ✨ (@kyliejenner) in data: 6 Dic 2019 alle ore 11:13 PST

Settimane dopo la sua separazione dal rapper Travis Scott, si dice che Kylie abbia iniziato a frequentare Drake, ma senza troppi impegni sentimentali. Tuttavia, l'ex coppia ha passato il Ringraziamento in reciproca compagnia e con la loro primogenita, unendosi a un viaggio della famiglia Kardashian-Jenner a Palm Springs.

Ma Kylie in vacanza sulla neve non si è portata nessun uomo, in montagna ci è andata con la figlia Stormi e la sua amica Iris Palmer, che, a quanto abbiamo capito indagando su Instagram, è una guru delle ciglia finte.

Visualizza questo post su Instagram took my bitch to the snow ⛄️ Un post condiviso da Kylie ✨ (@kyliejenner) in data: 5 Dic 2019 alle ore 1:05 PST

Visualizza questo post su Instagram I can’t handle this 😫😍❄️🏂 Un post condiviso da Kylie ✨ (@kyliejenner) in data: 6 Dic 2019 alle ore 11:22 PST

Insomma, che #Riccanza!

ph: getty images