Il corsetto di Dua Lipa è il top più sexy e divertente dell’estate (anche se stai a casa)

Per il tuo prossimo servizio fotografico sul balcone

Le temperature si stanno alzando e forse stai cercando modi per far risaltare i tuoi selfie allo specchio e i tuoi servizi fotografici sul balcone. Solo perché è ancora molto importante il distanziamento sociale, non significa che non possiamo indossare alcuni ensemble killer - e Dua Lipa ci ha appena benedetto con il top più sexy dell'estate: il corsetto. La pop star e il corsetto sono un abbinamento paradisiaco e il suo Instagram look più recente è la prova che ci si può divertire con la moda anche se si resta a casa. Ma non pensare ai corsetti come ad antichi capi di lingerie pieni di pizzi e merletti. Quello delle cantante di "Future Nostalgia" è davvero molto divertente.

Direttamente dal suo fine settimana casalingo a Londra, Dua ha pubblicato una serie di selfie che si è scattata nel suo giardino. Impossibile togliere gli occhi dal suo corsetto coperto di graffiti, un'interpretazione giocosa, che ci piace ancora di più perché abbinata a un paio di straight jeans molto relaxed.

Certo, questa non è la prima volta che vediamo la 24enne in un corsetto. Qualche giorno prima, ci ha regalato una altra foto in un audace corsetto verde e bicchiere di vino.

Visualizza questo post su Instagram a lil tuesday afternoon mewd... post caffeine Un post condiviso da DUA LIPA (@dualipa) in data: 5 Mag 2020 alle ore 6:16 PDT

Ti piace l'idea del corsetto? Abbinalo al jeans, shorts o alla tua gonna preferita. Non c'è modo di sbagliare nel provare questa tendenza, soprattutto, sai che selfie!

Oh, a proposito, Sia e Dua Lipa hanno unito le forze e il talento di autrici per dare il loro contributo alla lotta contro il coronavirus. Le due artiste hanno scritto insieme la canzone inedita "Saved My Life", per raccogliere fondi da utilizzare per sconfiggere il covid-19.

ph. getty images