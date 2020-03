Il bagaglio a mano di Kim Kardashian vale da solo (senza contenuto) 40.000 dollari

E potrebbe essere esposto in un museo

Kim Kardashian è stata fotografata diretta a riprendere il suo jet privato e tornare a Los Angeles dopo un'intensa settimana della moda di Parigi: il sunday service di Kanye, la sfilata Yeezy 8 e dei look in total in lattice che non verranno mai dimenticati. Anche se in partenza, la signora West non ha risparmiato con l'outfit: un ensemble oversize tutto in pelle nera con il nodo alla camicia. Ma chiaramente il pezzo che ruba totalmente l'attenzione è la sua enorme borsa Birkin, che presumiamo possa esser considerato il suo bagaglio a mano. Ora non è solo una Birkin da 40.000 dollari: il dipinto che vedi sulla pelle è un'opera dell'artista contemporaneo George Condo.

Ecco lo scatto pubblicato da Just Jared:

Si tratta di un regalo che Kanye West fece nel 2013 alla sua futura moglie, una borsa che potrebbe essere esposta in un museo, dato che il dipinto non è una replica, la una donna nuda circondata da altri tre corpi con facce deformate è un opera originale dell'artista. Alla faccia della #Riccanza!

ph. getty images