Heidi Klum mostra il suo abito da sposa da ogni angolazione possibile e svela il nome dello stilista

Un glorioso sogno di seta bianca

Quasi due settimane dopo il suo secondo matrimonio con Tom Kaulitz, Heidi Klum ci ha dato la possibilità di ammirare il suo meraviglioso vestito da sposa da ogni angolazione possibile. La top model ha pubblicato un video su Instagram dove mostra il fitting dell'abito in una lussuosa stanza dorata a Place Vendôme, il quartier generale di Valentino a Parigi. Heidi volteggia nella stoffa impalpabile, mentre il direttore creativo della maison, Pierpaolo Piccioli, racconta che il modello è ispirato al "romanticismo e leggerezza", spiegando che "è stato creato per lei e per la sua personalità".

Anche se in precedenza la super modella aveva condiviso una foto del vestito dal giorno in cui lei e Kaulitz si sono sposati per la seconda volta, non aveva però finora rivelato il nome dello stilista che ha creato il suo glorioso sogno di seta bianca.

Visualizza questo post su Instagram We did it ❣️ Mr.&Mrs. Kaulitz ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Un post condiviso da Heidi Klum (@heidiklum) in data: 5 Ago 2019 alle ore 6:11 PDT

La cerimonia tra la modella e il chitarrista dei Tokio Hotel si è tenuta su uno yacht super lusso che navigava vicino a Capri. Non una barca qualunque: si tratta del Christina O che in passato era appartenuto a Aristotele Onassis e aveva ospitato il ricevimento di nozze di Grace Kelly e del principe Ranieri di Monaco.

In realtà lo avevano già fatto, ovvero si erano già sposati prima delle nozze italiane: una prima cerimonia si era tenuta in segreto lo scorso 22 febbraio nel palazzo di giustizia di Beverly Hills. Erano riusciti a tenerla nascosta al pubblico per cinque mesi.

Si tratta del terzo matrimonio per la Klum, dopo Seal e Ric Pipino. AncheTom è già stato sposato, con Ria Sommerfeld, dal 2015 al 2018.

ph. getty images