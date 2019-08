Harry Styles senza maglietta e a torso nudo sulla copertina di “Rolling Stone”

HOT

Harry Styles è la cover star del prossimo numero di Rolling Stone e la rivista ha appena condiviso su Instagram un'anteprima della copertina - attenzione i tuoi ormoni potrebbero prendere il sopravvento! Il cantante venticinquenne di "Sign of the Times", fotografato da Ryan McGinley, si leva la maglietta e regala il suo più irresistibile sorriso. Wooooh.

Il numero sarà in edicola in America il 3 settembre e sembra che come la copertina anche l'intervista con Harry sarà molto HOT. Come puoi leggere sulla copertina il bel britannico parlerà di: "Sesso, psichedelici e segreti della celebrità."

Non vediamo l'ora di scoprire di più!

ph. getty images