Harry Styles posa con un abito da donna in un nuovo servizio fotografico – e devi vedere la manicure!

L'uomo più sexy del pianeta

Non si può scrivere di Harry Styles senza parlare di un momento di moda sconvolgente. La rockstar preferita dalla generazione Z ha posato per un servizio fotografico per il nuovo numero di The Guardian Weekend, nel quale sfoggia una serie di look eleganti, innegabilmente audaci e dal sapore vintage, proprio come piace a lui. Il nostro vestito preferito, tuttavia, è un'inaspettato abito da donna di Comme des Garcons.

Scorri l'album pubblicato da The Guardian Weekend per vedere l'irresistibile 25enne con il favoloso vestito indossato sopra a una camicia tutta rouches:

Lo stylist di Harry, Harry Lambert, ha poi condiviso su Instagram altre foto dal backstage e i nostri cuori non ce la possono fare. Il suo senso della moda gender-fluid è molto amato dai suoi fan e queste nuove foto non fanno altro che aggiungere altro carburante al fuoco.

Ovviamente, Harry Styles non rinuncia mai a una strepitosa manicure e per il photoshoot si è rivolto ancora una volta alla sua nail artist di fiducia, Jenny Longworth. L'artista delle unghie ha condiviso su Instagram il dettaglio delle unghie emoji che ha creato per il cantante e sono così facili da replicare che vorrai copiarle ASAP.

Oh, a proposito, Harry ha appena annunciato le date del Love On Tour, che lo porterà in giro per il mondo da aprile a ottobre 2020. Naturalmente in calendario non poteva mancare l'Italia, dove si esibirà in primavera.

La tournée mondiale di Harry sarà a sostegno del nuovo album - il secondo da solista - "Fine Line", uscito il 13 dicembre.

ph. getty images