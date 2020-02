Harry Styles ai BRIT Awards 2020 con le scarpe che tua madre ti metteva da bambino

E le adoriamo

Non si può scrivere di Harry Styles senza parlare di un momento di moda sconvolgente. Il cantante di "Fine Line" mette regolarmente alla prova le idee più audaci della passerella in ogni suo look e sul red carpet, come per quello dei BRIT Awards 2020. Per l'occasione, la rockstar preferita dalla generazione Z ha portato sul tappeto rosso uno dei pezzi più emozionanti della collezione uomo autunno/inverno 2020 di Gucci, del resto Harry è una musa di Alessandro Michele, il direttore creativo del marchio. A prima vista, l'abito doppio petto color cioccolato e la combinazione di maglione color lavanda potevano sembrare semplici, anche se accentuati da una collana di perle e un mega colletto di cotone, ma sono le sue scarpe a rubare tutta la scena.

Sì, sono proprio le scarpine con i due buchini che tua madre ti metteva da bambino con l'immancabile calzino bianco, quelle delle occasioni speciali, quando bisognava essere eleganti. Maschi o femmine, le abbiamo calzate tutti almeno una volta nell'infanzia. E ovviamente, ricordano le uniformi scolastiche, portando l'amore di Styles per i look retro a un nuovo adorabile livello.

Oh, a proposito, Harry ha annunciato le date del Love On Tour, che lo porterà in giro per il mondo da aprile a ottobre 2020. Naturalmente in calendario non poteva mancare l'Italia, dove si esibirà in primavera.

La tournée mondiale di Harry sarà a sostegno del nuovo album - il secondo da solista - "Fine Line", uscito il 13 dicembre.

