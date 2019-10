Halloween: quando le celebrity si travestono da un’altra celebrity

Stenterai a riconoscerle

Manca pochissimo alla notte più spettrale dell'anno: Halloween, ma non è detto che si debba scegliere per forza un costume spaventoso. Nel corso degli anni, un sacco di celebrità hanno infatti preferito travestirsi da un'altra celebrità. Creativi e attenti ai dettagli, si sono tramutati in sosia perfetti curando i loro costumi nei minimi dettagli. Halloween 2018 sarà per sempre ricordato per Rita Ora travestita come Post Malone e Harry Styles come Elton John, ma andando indietro nel tempo ci sono altri travestimenti famosi da paura!

Eccoli qua, non riuscirai a credere ai tuoi occhi:

Rita Ora come Post Malone nel 2018

Harry Styles scintillante come Elton John nel 2018

Chrissy Teigen e John Legend nei panni della regina Elisabetta II e del principe Filippo nel 2018

Kaia Gerber come l'icona della musica rock Joan Jett nel 2018

Miley Cyrus audace Lil Kim nel 2013

Kourtney Kardashian pazzesca Ariana Grande nel 2018

Kylie Jenner perfetta Christina Aguilera nel 2016

Nina Dobrev con le sue amiche come le Spice Girls nel 2015

Paris Hilton come Miley Cyrus nel 2013

Beyoncé adora travestirsi dalle sua cantanti-icone del passato: Toni Braxton nel 2018

e grazie all'aiuto di una amica e della figlia Blue Ivy come le Salt-n-Pepa nel 2016

ph. getty images