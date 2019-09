Hailey Bieber porta l’orlo del “look senza pantaloni” il più in alto possibile

Confondendoci un sacco

Siamo nel bel mezzo del periodo dell'anno in cui è più difficile vestirsi, meglio conosciuto come "fine estate-inizio autunno". Ecco allora, qualcosa di estremamente confortante: una delle nostre celebrità preferite, Hailey Baldwin Bieber, è confusa quanto noi su cosa indossare. La sua risposta? Un mash-up di capi per varie stagioni in unico outfit da far girare la testa. Avvistata in giro per Los Angeles, la modella ha portato l'orlo del "look senza pantaloni" il più in alto possibile, scegliendo una t-shirt oversize al posto del vestito e questo possiamo farlo rientrare nel guardaroba estivo. Un paio di stivali bianchi al ginocchio, e qui siamo in primavera. Infine, un blazer di pelle nera che fa molto autunno.

Ecco, le foto pubblicate da Just Jared:

Siamo di fronte a una nuova tendenza? Le persone di tutto il mondo inizieranno a indossare giacche di pelle con abiti a t-shirt ariosi senza pantaloni, ma con stivali alti fino al ginocchio? Sono domande molto importanti, dato che non siamo emotivamente pronti per replicare il look della mogliettina di Justin Bieber.

Oh, a proposito, intanto Justin Bieber e Hailey Baldwin avrebbero scelto data e location per il loro secondo matrimonio in grande: si vorrebbero sposare il prossimo 30 settembre in South Carolina. Vai qui per saperne di più!

ph. getty images