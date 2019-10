Hailey Bieber: ecco le foto del romantico abito da sposa!

Scopri il nome dello stilista

Come saprai, Justin Bieber e Hailey Baldwin si sono ufficialmente sposati... per la seconda volta! La coppia ha celebrato il loro matrimonio in una cerimonia religiosa lo scorso lunedì nella Carolina del Sud, un anno esatto dal primo super segreto dello scorso anno. Sono arrivati un sacco di dettagli sulle nozze bis, ma non sapevamo ancora nulla del vestito da sposa che ha indossato la modella per il grande giorno. Finalmente Hailey si è decisa e ha condiviso su Instagram le foto del suo wedding look per celebrare il primo anniversario di una settimana. In breve: l'abito è fatto della materia di cui sono fatti i sogni.

Il vestito da sposa è stato disegnato da Virgil Abloh di Off-White, lo stilista è molto amico della modella e indossa molto spesso i suoi modelli. Un romantico modello a sirena tutto di pizzo con lungo strascico, ma reso sexy dalla scollatura che le scopre le spalle e tutta la schiena. Il dettaglio che ci piace di più è certo il velo chilometrico, dove appena sopra sull'orlo di legge il ricamo "finché morte non ci separi" con un font senza grazie, insomma quando lo street style incontra il wedding style.

Visualizza questo post su Instagram last Monday was the most special day of my life:) Un post condiviso da Hailey Rhode Bieber (@haileybieber) in data: 7 Ott 2019 alle ore 1:48 PDT

Visualizza questo post su Instagram 9.30.19 ❤️ Un post condiviso da Hailey Rhode Bieber (@haileybieber) in data: 7 Ott 2019 alle ore 2:02 PDT

Dalle damigelle d'onore della sposa agli invitati celebri, passando per il cantante che ha animato il ricevimento: vai qui per tutti i dettagli sul matrimonio dei Jailey!

ph. getty images