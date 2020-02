Hailey Bieber e la bralette di cashmere a vista che fa sognare

Perderai la testa

L'ispirazione definitiva su come vestire al meglio i colori neutri, così di tendenza questa stagione, arriva ancora una volta da Hailey Bieber. I look monocromatici o in palette perfette della modella hanno fatto scuola quest'inverno: beige, cammello, caramello, burro, miele, sabbia fino al marrone, sempre sapientemente abbinati - ne avevamo già parlato QUI. E ora Hailey ci regala una nuova interpretazione del fashion diktat inverno 2020 con un look casual inaspettato, ma che fa sognare.

La stylist di Hailey, Maeve Reilly, ha condiviso sul suo account Instagram questo elegante outfit sartoriale creato per la moglie di Justin Bieber, che gioca con il tono taupe. Giacca strutturata di Bottega Veneta e un set in cachemire composto da leggings e bralette. Ed è proprio il reggiseno a fascia a farci sognare, così grazioso e morbido, ma anche irriverente e molto girly.

Chiaramente, è qualcosa di difficile da indossare nella vita quotidiana, ma ehi, ripetiamo per la terza volta: lasciaci sognare!

Vuoi altre ispirazioni direttamente dall'armadio di Hailey Bieber? In questo video abbiamo raccolto 8 look casual neutri tutti da copiare:

ph. getty images