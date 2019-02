Adori il beige? Hailey Bieber ha appena dimostrato che è molto di più di un colore basic

Prendi appunti

Uno dei colori più sottovalutati è sicuramente il beige, una nuance che in molti considerano basic e forse anche un tantino noiosa. In modo del tutto inaspettato, il beige sta per prendersi una bella rivincita e se sei una super fan di questa tonalità non potrai che che gioirne. Caso in questione: uno degli ultimi look di Hailey Bieber.

La modella è stata avvistata in giro a Manhattan vestita di varie tonalità di beige dalla testa ai piedi. La signora Bieber era avvolta in un lussuoso cappotto doppiopetto di lana a quadri firmato MM6 Maison Margiela, abbinato a una tuta in cashmere di Chloé. Completano il look sneakers panna, sciarpa beige scuro e occhiali da sole con le lenti dorate.

Hailey si è divertita a creare un look monocromatico, ispirandosi a due delle tendenze che più ama vestire: lo chic athleisure in combinazione perfetta con l'oversize.

Il beige è molto più che un colore basic perché nasconde una grandissima potenzialità tutta da sfruttare. Lo si può usare per creare dei nude look davvero sexy, una nuance che riesce a fondersi in modo perfetto con la pelle e le forme del corpo. Ecco perché.

Ph: getty images