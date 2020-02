Hailey Bieber alla prima di “Seasons” con gli orecchini che Selena Gomez indossò a Cannes

Sono proprio gli stessi cerchi!

Selena Gomez e Hailey Bieber non condividono solo lo stesso nail artist e Justin Bieber, ex problematico per la prima, marito amorevole per la seconda, ma anche lo stesso gusto in fatto di gioielli. Entrambe hanno una vera passione per gli orecchini a cerchio, sembra che non escano mai di casa senza averne un paio che penzola dalle loro orecchie. Certo, i cerchi si assomigliano tutti, ma qui stiamo parlando di cerchi speciali, che sia la cantante di "Rare" che la modella hanno indossato in due diverse occasioni molto importanti.

Si tratta di un paio di orecchini a cerchio "Snake Dance" con diamanti montati come piume su oro bianco del brand francese Messika. Presumiamo che il valore del gioiello sia altissimo, dato che sul sito del marchio si legge: "prezzo su richiesta".

Selena è stata la prima a farli brillare, il maggio scorso al Festival del Cinema di Cannes 2019 per posare al photocall del suo film "The Dead Don’t Die". Chiaramente l'occasione era molto importante, non capita tutti i giorni di partecipare a un film in concorso al festival francese. E ora veniamo ad Hailey, che li ha indossati pochi giorni fa sul tappeto rosso della premiere del nuovo documentario di suo marito, "Justin Bieber: Seasons".

Un rapido controllo sugli account Instagram delle stylist delle due star per scoprire che non abbiamo preso un abbaglio, perché con tutti questi diamanti è davvero un attimo. Sì, sono proprio gli stessi orecchini, dato che Kate Young e Maeve Reilly hanno taggato Messika nei credits dei loro rispettivi look.

