Hailey Bieber all’Oscar after party senza Justin, ma con un favoloso nude dress di Versace

Pazzesca

L'hot date di Hailey Bieber all'after party degli Oscar non è stato suo marito, ma il favoloso abito di pizzo trasparente firmato Versace in cui è scivolata per sfilare sul red carpet post premiazione cinematografica. Justin non l'accompagnata, TMZ riferisce che non era a Los Angeles ma a New York, dove ha passato la serata giocando a hockey. Ma con un look così "i'm feeling myself", che importa? Anzi, meglio i riflettori erano tutti sulla splendida modella.

Visualizza questo post su Instagram 💗💗💗 @versace Un post condiviso da Hailey Baldwin Bieber (@haileybieber) in data: 10 Feb 2020 alle ore 4:14 PST

Visualizza questo post su Instagram last night @vanityfair in @versace 💜 Un post condiviso da Hailey Baldwin Bieber (@haileybieber) in data: 10 Feb 2020 alle ore 1:22 PST

Hailey Bieber ha partecipa to al Vanity Fair After Party in un abito nero di Atelier Versace, realizzato in pizzo e completamente ricamato con cristalli Swarovski neri. Cioè, WOW.

Ti sei perso il red carpet dell'after party di Vanity Fair? Lancia il video e goditelo tutto: