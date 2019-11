Gigi Hadid: una risposta epica ai fan che criticano il suo street style su Twitter

Leave Gigi alone!

Essendo una delle top model più famose al mondo, ogni mossa di Gigi Hadid è costantemente messa sotto esame e molto spesso criticata. La splendida 24 anni di solito non replica alle critiche, ma questa volta ha rotto il silenzio per dare una riposta epica a un paio di fan che hanno commentato malevolmente su Twitter il modo in cui si veste. Protagonista della polemica un outfit casual e comodo, che Gigi ha indossato di recente a New York: piumino nero, leggings e scarpe da ginnastica bianche.

Eccolo qui, nelle foto pubblicate da Splash News:

Per noi Gigi sta una favola, ma l'utente @gbriellesolis ha postato le foto in un Tweet (ora cancellato) commentando:

"è una bellezza così naturale... cosa è successo al suo iconico street style."

Il cinguettio è stato ritwittato da un fan account di Gigi @doublegiforce, che la modella segue sul social:

"Quello che è successo si chiama Mimi", ha riposto @doublegiforce, riferendosi alla stylist della star Mimi Cuttrell con cui ha lavora dal 2016.

Come dicevamo, Gigi segue @doublegiforce su Twitter e leggendo le critiche ha voluto subito rispondere nei commenti con un clap back epico.

@doublegiforce U guys need to calm tf down sometimes. It’s called stepping out to do one errand- not dressing for your approval. Your unrealistic expectations & petty complaining all the time about my style or not being sexy enough isn’t going to make me dress differently. — Gigi Hadid (@GiGiHadid) November 5, 2019

"Ragazzi datevi una calmata", ha replicato Gigi, riferendosi alla canzone di successo della BFF Taylor Swift. "Si chiama uscire per fare una commissione, non vestirsi per la vostra approvazione. Le vostre aspettative non sono realistiche e le piccole lamentele per il mio stile o per non essere abbastanza sexy non mi faranno vestire in modo diverso. "

Not just talking about this specific comment. U all talk about empowering women. I support and empower women that show skin and that don’t. It’s about choice. I show skin when I want to and still feel sexy covered head to toe & will continue to do so. Over the snarky comments. — Gigi Hadid (@GiGiHadid) November 6, 2019

Ma Gigi non si è fermata qui, chiarendo ai fan che non stava solo parlando di questo episodio, ma più in generale di tutto l'odio che riceve per non mostrare abbastanza pelle.

"Non sto solo parlando di questo commento specifico. Tutti voi parlate di dare potere alle donne. Sostengo ed elogio sia le donne che mostrano pelle e quelle che non lo fanno. Si tratta di scelta. Mostro la pelle quando voglio e mi sento ancora sexy coperta dalla testa ai piedi e continuerà a farlo, al di sopra dei commenti malevoli".

Ora, 92 minuti di applausi per Gigi.

ph. getty images