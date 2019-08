Gigi Hadid ha indossato dei bermuda da “maschiaccio” – e non sono affatto male

Un ibrido tra i ciclisti e gli shorts di jeans

Avvistata in giro con amici a New York, Gigi Hadid ha indossato qualcosa che non ci saremmo mai aspettati: una paio di bermuda da maschiaccio. Forse stanca dei soliti shorts di jeans e magari annoiata dai ciclisti di cotone strech tanto di moda quest'estate, la super modella ha quindi scelto l'ibrido perfetto: una paio di mom tagliati appena sopra al ginocchio.

Ecco la foto, pubblicata da Just Jared:

Dopo i "boyfriend jeans", Gigi ha appena inventato i "boyfriend shorts" e dobbiamo ammettere che ci piacciono tantissimo. Anzi, hanno la lunghezza perfetta per essere indossati a settembre, in quel periodo di transizione estate-autunno in cui bisogna per forza iniziare a coprirsi, ma si ha ancora tanta voglia di mostrare le gambe abbronzate, in ricordo delle vacanze appena passate.

11 modelli di jeans per l'autunno secondo Gigi Hadid

ph. getty images