Gigi Hadid con tutina e mantello dimostra di essere la supereroina dello street style

Da grandi poteri derivano grandi responsabilità

Gigi Hadid ha dimostrato di essere la supereroina dello street style quando si è presentata all'evento Variety's Power of Women con una fantastica tuta azzurra con tanto di mantello. La super modella non ha lasciato che la pioggia la fermasse dal mettere in mostra il suo ensemble e incurante ha posato davanti ai fotografi alla fine della cerimonia.

Ma da grandi poteri derivano grandi responsabilità e accentando il prestigioso premio, Gigi ha tenuto un discorso commovente sulla sua difficile relazione con i social media e come ha scoperto che possono essere utilizzati per dare voce a chi non ha voce. Gigi, ambasciatrice dell'Unicef ​, ha parlato candidamente del suo recente viaggio in un campo profughi in Bangladesh.

"A volte provo risentimento verso i social media ma, come ho documentato nel mio viaggio con l'Unicef, ho compreso il loro vero valore - qualcuno sta ascoltando", ha detto."Possiamo rimanere così bloccati nelle nostre teste e il nostro mondo può essere a volte molto opprimente, ma la maggior parte di noi ha il vero dono dell'identità e il potere di esprimersi, il potere di parlare per coloro che non possono per se stessi e il potere di elevarsi a vicenda. "

Nel tentativo finale di incoraggiare gli altri a utilizzare i social media per scopi benefici, la supermodella ha aggiunto: "Sii una voce per qualcuno, sostieni qualcuno, incoraggia qualcuno, spiega a qualcuno come loro ti ispirano".

ph. getty images