Gigi e Bella Hadid: i costumi da bagno più sgambati che tu possa immaginare in vacanza in Grecia

HOT

Per celebrare il 34° compleanno della sorella maggiore Alana Hadid, Gigi e Bella Hadid sono volate sull'isola di Mykonos in Grecia e stanno invadendo il feed di Instagram con un sacco di foto davvero FOMO. Nel caso avessi bisogno di ispirazione per i costumi da bagno per le tue vacanze estive, i look molto rivelatori delle due modelle ti daranno sicuramente tante di idee da copiare!

Gigi ha iniziato indossando un mini bikini perizoma arancione brillante - ammiriamo un secondo la posa perfetta:

Visualizza questo post su Instagram mornin 🇬🇷 Un post condiviso da Gigi Hadid (@gigihadid) in data: 27 Lug 2019 alle ore 8:48 PDT

Poi ha scelto un bikini nero con motivi bianchi a contrasto con mutandina super sgambata e reggiseno a fascia. Nella seconda foto dell'album puoi ammirare un'altra posa perfetta - wow.

Visualizza questo post su Instagram 🛥 Un post condiviso da Gigi Hadid (@gigihadid) in data: 28 Lug 2019 alle ore 8:56 PDT

Nel frattempo, Bella ha optato per un costume intero multicolore ultra sgambato e con cut out tattici. Forse il costume intero più sexy dell'estate 2019?

Visualizza questo post su Instagram 💙💙💙 Un post condiviso da 🦋 (@bellahadid) in data: 27 Lug 2019 alle ore 7:02 PDT

Bella che tra le sorelle è quella che ama più osare ha poi indossato il bikini più sgambato che si possa immaginare, lasciando i suoi follower totalmente senza fiato.

Visualizza questo post su Instagram wish you were here .💙 Un post condiviso da 🦋 (@bellahadid) in data: 28 Lug 2019 alle ore 3:00 PDT

Alana insieme a Marielle Hadid sono figlie del primo matrimonio di Mohamed Hadid con Mary Butler. Dopo il divorzio, l'imprenditore ha sposato la modella olandese Yolanda Hadid, da cui ha avuto tre figli: Gigi (nata nel 1995), Bella (nata nel 1996) e Anwar (nato nel 1999). Mohamed e Yolanda hanno divorziato nel 2000.

Dopo questo spiegone, ti mostriamo Alana nel suo selfie a bordo di uno yacht a largo di Mykonos. Anche la festeggiata ha scelto un due pezzi da sballo ultra sgambato.

Visualizza questo post su Instagram Look out Mykonos I’m coming 📍🍹🔥 see you tomorrow Un post condiviso da Alana Hadid (@lanzybear) in data: 22 Lug 2019 alle ore 5:32 PDT

Insomma, quando si tratta di stupire con costumi da bagno killer, le Hadid sister sanno davvero il fatto loro!

ph. getty images