Francesco Gabbani l’astronauta di Sanremo 2020: “perché siamo tutti italiani anche sulla Luna”

Galattico

Per la serata delle cover, Francesco Gabbani porta L’Italiano di Toto Cutugno a Sanremo 2020. E lo fa con un look spaziale e un coreografia eccezionale. Il cantante arriva sul palco dell'Ariston vestito con una tuta da astronauta e l'esibizione va in orbita quando viene raggiunto da ragazze e ragazzi di diverse provenienze.

Visualizza questo post su Instagram Siamo tutti italiani... anche sulla Luna #litaliano #viceversa #sanremo2020 @sanremorai Un post condiviso da Francesco Gabbani (@francescogabbani) in data: 6 Feb 2020 alle ore 4:50 PST

Perché proprio questo outfit stellare? Francesco usa la sua tuta spaziale come espediente per riflettere sulla multietnicità della società italiana e invitare all’accoglienza del prossimo. Perché come spiega su Instagram: "Siamo tutti italiani... anche sulla Luna". E la scelta del pezzo è perfetta.

getty images

Questa è la terza partecipazione di Francesco Gabbani al Festival di Sanremo, in gara alla 70esima edizione con un pezzo che rompe con il passato: Viceversa è una ballata sentimentale. Dopo il debutto tra le Nuove Proposte con Amen (2016) e il trionfo nella categoria, l’anno successivo vince tra i Campioni con Occidentali’s Karma (2017) e rappresenta l’Italia all’Eurovision Song Contest. E la sua performance galattica nella terza serata della kermesse è già leggenda, quanto il balletto della scimmia nuda balla.

ph. getty images