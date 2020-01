Finalmente possiamo vedere (bene) l’abito da sposa a sirena di Vanessa Morgan

Ed è un sogno

Vanessa Morgan ha sposato Michael Kopech, 23enne giocatore di baseball, in una cerimonia molto intima in Florida. Presente al fianco dell'attrice di Riverdale un'amica speciale, la co-star Madelaine Petsch, che le ha fatto da damigella d'onore. E ora Vanessa, che nella serie interpreta Toni Topaz, ha finalmente deciso di condividere su Instagram le foto del suo meraviglioso abito da sposa a sirena.

Visualizza questo post su Instagram 01/04/20 ♥️ Married my Prince. 👗: @eisen_stein_bridal Un post condiviso da Vanessa Morgan (@vanessamorgan) in data: 7 Gen 2020 alle ore 6:55 PST

Visualizza questo post su Instagram My Husband ♥️ Un post condiviso da Vanessa Morgan (@vanessamorgan) in data: 8 Gen 2020 alle ore 7:26 PST

Vanessa è una sposa bellissima nel suo sinuoso abito di pizzo in rilievo. Il ricamo intricato crea un effetto nude, che non è affatto eccessivo, ma molto romantico grazie alla scollatura chiusa, alla maniche lunghe e al piccolo strascico. Accessori tradizionali per il suo grande giorno: lungo velo bianco e orecchini pendenti di diamanti e perle.

L'attrice che di solito in Riverdale sfoggia capelli rosa, ha mantenuto le cose semplici per il beauty look del suo matrimonio: i suoi lunghi boccoli castani lasciati sciolti, un elegante smokey eye e labbra nude.

ph. gett images