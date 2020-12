Tutti i modi in cui abbiamo indossato la tuta di felpa quest’anno

Il 2020 è stato l'anno della felpa

Indossi la tuta adesso? In caso contrario, stai pensando di scivolarci dentro il prima possibile? Ad ogni modo, non te lo dobbiamo dire noi che il 2020 è stato l'anno della felpa. La pandemia di coronavirus ci ha tenuto a casa e certamente eliminato la necessità di vestirsi per uscire, ma anche quando abbiamo messo il muso fuori dalla porta è stato difficile rinunciare all'elastico morbido per avventurarci in un mondo difficile.

Abbiamo quindi deciso di raccogliere tutti i modi in cui abbiamo indossato la felpa quest'anno, trascendendo occasioni e temperatura. Perché contro ogni previsione, la tuta è diventata un must have che fa un sacco tendenza.

Il classico matching set

Ma anche mismatched

L'adorata versione Tie-Dye

Il ritorno del velluto

Con il cappotto sartoriale

E con il crop top

Gli shorts di felpa

La tuta da ufficio

ph. getty images