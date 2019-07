Selena Gomez visita Capri con il più romantico (e freschissimo) dei vestitini estivi

Il "look da turista" da copiare

Selena Gomez ha scelto l'Italia come meta delle sua vacanze estive. La pop star e attrice è arrivata a Roma il 22 luglio - il giorno del suo compleanno - in compagnia di alcuni amici, compreso Andrea Iervolino, il produttore italo canadese che è stato spesso visto con l'artista negli ultimi tempi. Dopo la tappa romana, Selena ha poi raggiunto l'isola di Capri nel modo più stiloso possibile.

Sappiamo tutti quanto Capri sia chic, lo "stile Capri" è conosciuto davvero in tutto il mondo e il look della neo 27enne si ispira proprio al fascino senza tempo dell'isola del Golfo di Napoli. Niente abbigliamento da spiaggia, tipo pantaloncini e infradito, ma il più romantico e fresco degli abiti in cotone.

Per la sua giornata da turista con gli amici, Selena ha indossato un lungo vestito senza maniche di colore giallo pallido con adorabili rouche sulla scollatura. Pratico, semplice, facile, ma con quel giusto e irresistibile tocco vintage. Ai piedi, sandali perfetti per una turista che ama la moda: in pelle neutra, con tacco largo per slanciare la figura con il massimo comfort. Illuminano il look un paio di cerchi dorati.

Stupenda, vero?

Venerdì 19 luglio, Selena Gomez ha partecipato al matrimonio di sua cugina Priscilla DeLeon, svoltosi in Texas, loro stato natale. Nei panni di damigella d'onore era a dir poco raggiante, vedere per credere.

ph. getty images