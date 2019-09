Sam Smith ha spiegato cosa ha provato la prima volta che ha indossato i tacchi a degli Awards

So proud <3

Grazie ai suoi post, Sam Smith è una delle star più adorabili di Instagram. E non solo sul famoso social network!

Visualizza questo post su Instagram Tonight Mathew, I am gonna be... @gloriaestefan Un post condiviso da Sam Smith (@samsmith) in data: 12 Nov 2018 alle ore 10:38 PST

I suoi contenuti variano da quelli più esilaranti e scherzosi (come il video di quando ha visto Céline Dion in concerto), a quelli più profondi in grado di far riflette. È il caso di quest'ultimo, nel quale Sam racconta cosa ha provato quando ha indossato per la prima volta un paio di tacchi ad una serata di gala.

"Questa sera ho indossato i tacchi per la prima volta ad uno show di premiazione. Sono appena tornato a casa da una splendida serata e mentre camminavo verso la mia porta d'ingresso mi sono fermato e ho ascoltato il suono dei miei tacchi sul pavimento. E ho pensato 'sì, ca**o!!' C'è stato un tempo in cui pensavo di non essere mai in grado di essere me stesso in questo modo di fronte all'industria o a qualcuno. È così bello e volevo solo condividerlo con tutti voi e condividere una foto dei miei tacchi GORJ Gucci. Saranno sempre i miei tacchi vergini."

Sam, impossibile non amarti!

Tra le star che hanno commentato il post di Sam, c'è anche Demi Lovato, che ha scritto "sono così fiera di te."

ph: getty images