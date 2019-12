Quale tendenza moda 2019 non vuoi portare nel 2020? VOTA il fashion trend più odiato!

Quale fashion trend hai più odiato nel 2019?

Tra gossip leggendari e tormentoni pop, il 2019 ci ha regalato dei momenti davvero strabilianti, ma per dovere di cronaca dobbiamo ricordare che anche la moda ci ha emozionato tantissimo. Questa volta non vogliamo parlare delle star e dei loro incredibili (e spesso discutibili) look da red carpet, ma dei fashion trend che hanno influenzato il modo in cui ci siamo vestiti nei passati dodici mesi. Animalier ovunque, accecanti colori neon, giacche strutturate, cerchietti maxi imbottiti, piume extra, paillettes da balera e per non farsi mancare proprio nulla: il grande ritorno del bucket hat.

Tendenze un tantino estreme, che viste addosso a trendsetter come Rihanna e Kendall Jenner sembrano favolose, ma difficili da indossare nella vita reale. E così, senza ulteriori indugi, ti chiediamo di VOTARE quale fashion trend hai più odiato nel 2019 e che non vorresti mai più vedere nel 2020:

ph. getty images