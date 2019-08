Normani ha gestito da vera professionista il super wardrobe malfunction durante la performance agli MTV VMA 2019

Solo applausi per lei

La prima performance come artista solista di Normani sul palco degli MTV VMA 2019 è stata da urlo!

La sua bravura è riuscita anche a mascherare un incredibile wardrobe malfunction nel bel mezzo dell'esibizione. A un certo punto uno dei ballerini in scena ha tentato di levare alla cantante la felpa lilla, per permette così un cambio d'abito.

Peccato che la cerniera non si sia aperta a dovere: l'unica soluzione è stata quella di strappare il coprispalle, lasciando Normani incastrata per qualche frazione di secondo. La pop star si è comportata da vera professionista ed ha continuato a cantare come se nulla fosse. Clicca play qui sotto e vai al minuto 02:23 per rivedere quel momento.

I fan da casa si sono accorti del talento che ha avuto Normani a proseguire la performance come se nulla fosse e l'hanno elogiata anche via Twitter.

Jacket got stuck but @Normani ate that right on up!!’👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾 #VMAs — ♐️HotBoyMegatron♐️ (@Brandon_Baughns) August 27, 2019

NORMANI HAD A WHOLE WARDROBE MALFUNCTION AND STILL KILLED IT UGH — 𝐤𝐲𝐫𝐚. (@JapansVinyl) August 27, 2019

YES NORMANI!!!!!!!!!!!!!!!!! The spirit of Bey runs through you. Didn’t even let a wardrobe malfunction stop her. 👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾 #VMAs — IG @KPholla12 (@KPSWORLD) August 27, 2019

Dopo le collaborazioni di successo con artisti del calibro di Khalid e Sam Smith, "Motivation" è il primo vero singolo da solista di Normani. La canzone è stata scritta anche da Ariana Grande, con la quale l'ex Fifth Harmony ha un bellissimo rapporto dopo aver aperto alcune date dello Sweetener World Tour. Il brano è un primo anticipo del suo disco di debutto solista. Stay tuned per saperne di più!

ph: getty images