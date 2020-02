Il verde salvia è il colore della primavera 2020, le star lo stanno già indossando

Prendi appunti

Addio verde neon, ma non addio verde, che per la primavera 2020 si trasforma in uno dei colori chiave e più versatili della stagione. Verde salvia, oliva, militare, la nuance si fa polverosa e gentile, dopo tutto il beige di quest'inverno, è proprio il verde a diventare il tono neutro per eccellenza. Come facciamo a saperlo? Abbiamo le prove fotografiche, negli ultimi tempi Hailey Bieber, le sorelle Hadid, Kendall Jenner, Kim Kardashian e Harry Styles ci hanno regalato dei grandi momenti di street style, dove queste nuance di verde sono sempre grandi protagoniste:

Ma per dovere di cronaca, dobbiamo dire che la prima a indossare il verde salvia è stata Kendall Jenner al matrimonio di Justin e Hailey Bieber:

ph. getty images