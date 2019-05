Met Gala 2019: il look di Zendaya è una favola, nel vero senso della parola

Zendaya ha alzato l'asticella dei look wow a tutto un altro livello!

L'attrice e il suo stylist, Law Roach, sono arrivati insieme al Met Gala 2019 dando vita a una favola: quella di Cenerentola!

Zendaya ha indossato un abito di Tommy Hilfiger customizzato per l'occasione, mentre lo stylist si è vestito da fata madrina. A un certo punto, sul red carpet, lo stylist ha agitato la bacchetta facendo uscire del fumo e il vestito della 22enne si è illuminato.

I video ti lasceranno a bocca aperta e scommettiamo che da piccolo hai sognato anche tu di indossare un abito così magico!

Non è finita qui, perché proprio come nella famosa fiaba, Zendaya ha perso una scarpetta di cristallo mentre saliva le scale.

zendaya really left her shoe in true princess fashion. give her an award and give one to law for making her this gorgeous #MetCamp pic.twitter.com/iQIBeeHf83