Le foto di Cara, Bella, Lizzo (e molto altro ancora) alla sfilata Savage x Fenty di Rihanna

So sexy

Sì, sappiamo perfettamente che sono passati circa 1.700 giorni da quando Rihanna ha pubblicato il suo ultimo album e non abbiamo la minima idea di quando uscirà il tanto atteso R9 - probabilmente nemmeno lei. Ma il lato positivo di tutta questa attesa è che, nel frattempo, Bad Gal ha totalmente rivoluzionato il mondo del make-up con Fenty Beauty, quello della skincare con il recente lancio di Fenty Skin, per non parlare della lingerie con Savage X Fenty. E questo ci porta alla seconda sfilata del brand di intimo di Rihanna, che possiamo descrivere come selvaggiamente glamour.

Come parte della fashion week di quest'anno, Rih ha organizzato uno spettacolo elaborato e pieno di luci al neon per presentare ai fan e agli amanti della moda le sue ultime creazioni, e naturalmente una miriade di celebrità hanno sfilato sulla sua passerella. Avviso spoiler: il look del Savage X Fenty Vol. 2 sono decisamente scandalosi, ma siamo reali... lo sapevi già.

Rihanna

Cara Delevingne

Bella Hadid

Lizzo

Just when you thought I couldn't love myself any more. TONIGHT. @savagexfenty. Un post condiviso da Lizzo (@lizzobeeating) in data: 1 Ott 2020 alle ore 2:58 PDT

Rosalìa

1 𝓭𝓪𝔂 𝓵𝓮𝓯𝓽 Un post condiviso da LA ROSALÍA (@rosalia.vt) in data: 1 Ott 2020 alle ore 10:48 PDT

Normani

Vol. 2 🤍 @savagexfenty @badgalriri Un post condiviso da Normani (@normani) in data: 1 Ott 2020 alle ore 9:16 PDT

Irina Shayk

Christian Combs

Willow Smith

Indya Moore

ph. getty images