Kim Kardashian e Kylie Jenner si sono vestite uguali, ma (forse) non l’hanno fatto apposta

Oppure l'hanno davvero fatto apposta?

Sarà stata una comune intuizione da sorelle o un'acrobazia pubblicitaria sui social media perfettamente sincronizzata? Kim Kardashian e Kylie Jenner hanno indossato lo stesso top, nel medesimo giorno e postato i loro look quasi in contemporanea. Mentre Kim ha condiviso l'outfit nel suo feed Instagram, Kylie lo ha mostrato solo le sue Stories. E qui sorgono molte domande: è successo per caso o di proposito? Oppure chi ha copiato chi? Esaminiamo la questione.

Secondo le tempistiche di Instagram, la signora West ha pubblicato per prima, direttamente sul suo feed. Ha abbinato il top della stilista Charlotte Knowles con pantaloni in eco-pelle color panna con un sacco di frange, molto cowboy-chic! Orecchini a cerchio oversize e stivaletti pitonati. Insomma, casual.

La reality star avrebbe potuto indossare questo outfit una settimana fa e decidere di pubblicarlo solo di recente, ma una cosa è certa, Kim è stata sicuramente la prima a condividere questo top con il mondo. Quindi la sorellina minore l'ha copiata o è stata solo una felice coincidenza? Guardiamo un po' più da vicino.

Poche ore dopo, Kylie ha condiviso il suo look con una serie di Stories. A differenza della sorella, la 22enne ha deciso di abbinare al top un paio di pantaloni coordinati in velo. È difficile dire dove iniziano i pantaloni e dove finisce il top, ma hey, che outfit! Quanta sexitudine!

Secondo noi, è molto probabile che le due sorelle fossero totalmente inconsapevoli di aver scelto di indossare lo stesso top contemporaneamente. Però questa coincidenza fa sorridere, se pensiamo che entrambe hanno degli armadi più grandi del nostro intero appartamento.

Ora, appendiamo il cappello da detective al chiodo, perché a pensarci bene non è poi così strano e capita spesso anche a noi. Tra sorelle succede, anche tra migliori amiche e pure con i fidanzati: uscire di casa e rendersi conto di essersi vestiti uguali!

ph. getty images