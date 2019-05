Katy Perry si è trasformata da candelabro ad hamburger durante il Met Gala 2019

Non è facile stupire tra la miriade di look mozzafiato sfoggiati al Met Gala, ma Katy Perry ancora una volta ci è riuscita alla grande!

La cantante di "Firework" ha fatto il suo arrivo sul red carpet vestita da preziosissimo candelabro. Un outfit dal forte impatto scenico, ma non facile da gestire!

Nel corso dell'evento Katy è riuscita anche a fare di più, trasformandosi nientepopodimeno che in un cheeseburger!

Wait it actually HAPPENED, except instead of Madonna as a hot dog it was Katy Perry as a hamburger. #MetGala pic.twitter.com/cjCOBC81cM

Se anche tu ti stai chiedendo come abbia fatto Katy a indossare i panni di un succulento panino, a darti la risposta ci pensa questo video, che vede la cantante rivestirsi dopo una pausa alla toilette. A un certo punto appare anche Jennifer Lopez, LOL!

Katy Perry being a hamburger and Jennifer Lopez walking in on her in the bathroom at the #metgala will forever be iconic pic.twitter.com/BbzObt8cZw