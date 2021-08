Jennifer Aniston e Harry Styles vestiti uguali, i fan e i fashionisti perdono la testa

E non è la prima volta che capita

Quando si tratta di stile, Jennifer Aniston e Harry Styles will be there for you.

La super star di Friends è la cover star del numero di settembre di InStyle, nel servizio fotografico di copertina la 52enne posa in una straordinaria serie di look firmati da Michael Kors, Saint Laurent e Chloé, ma un completo di Gucci con stampa anni '70 ha subito catturato l'attenzione dei fan di Harry Styles.

Il cantante aveva indossato lo stesso abito marrone ai Brit Awards 2021 il maggio scorso, per accettare il premio per il miglior singolo britannico conquistato con "Watermelon Sugar". Qui, puoi vedere le foto a confronto.

Harry Styles ai BRITs 2021 - getty images

"Il panico che sto sperimentando con Harry Styles e Jennifer Aniston che indossano lo stesso vestito è illegale", ha twittato un utente. "Jennifer e Harry vestiti uguali sono la cosa migliore che abbia mai visto", ha cinguettato un atro.

Fun fact: intervistato da Ellen DeGeneres nel 2020, Harry aveva confessato che da piccolo aveva una super cotta per Jennifer Aniston!

Sebbene sia stato Harry a indossare per primo il completo, per dovere di cronaca dobbiamo riportare che in precedenza è stato il cantante a cercare ispirazione nell'armadio di Jennifer. Nell'ottobre 2020, il 27enne era stato avvistato con una maglietta "Save the Drama for Your Mama" identica a quella che l'attrice aveva sfoggiato in una puntata della stagione 10 di Friends.

Jennifer Aniston - getty images

ph. getty images