Harry Styles si è fatto il buco all’orecchio apposta per il Met Gala 2019

"Era il tocco finale perfetto all'outfit"

Se pensavi che l'orecchino sfoggiato da Harry Styles al Met Gala 2019 fosse a clip, devi ricrederti perché il cantante ha immolato il suo orecchio in favore della moda!

Quest'anno il 25enne era uno dei "co-chairs", ovvero co-organizzatori dell'evento, insieme a Serena Williams, Lady Gaga, Alessandro Michele - direttore creativo di Gucci e, ovviamente, Anna Wintour.

Per l'occasione ha indossato un completo di Gucci con una camicia trasparente e, appunto, un orecchino con una perla come accessorio. Il suo stylist, Harry Lambert, ha rivelato che l'artista ha acconsentito a farsi bucare l'orecchio proprio per il Met Gala 2019!

"Era il tocco finale perfetto dell'outfit - ha detto lo stylist - Harry ed io avevamo già discusso del fatto che si potesse fare i buchi alle orecchie e questa è stata l'occasione perfetta".

"Gli ho mandato un messaggio e lui mi ha risposto: facciamolo".

Lo stylist ha continuato spiegando che: "Harry Styles è sempre pronto a sperimentare con la moda e non ha mai paura di provare qualcosa di nuovo. Abbiamo lavorato su ciò che gli piace e ciò che non gli piace, una progressione di sperimenti di look che ci hanno portato a dove siamo oggi".

Un esperimento riuscitissimo!

ph: getty images