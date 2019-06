Gigi Hadid non va da nessuna parte senza la sua collana di perline colorate e conchiglie

DIY

Ovviamente, Gigi Hadid ha accesso a tutti i più grandi marchi del mondo, ma quando la ragazza trova qualcosa che ama, la indossa 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Questo è esattamente ciò sta facendo con una collana in particolare, e forse ti sorprenderà scoprire che si tratta del più semplice e adorabile tra tutti i gioielli: una semplice collanina di perline colorate e conchiglie.

L'ha scelta per arrivare alla sfilata di Off White durante la Settimana della moda Uomo di Parigi, dove poi è salita in passerella.

Embed from Getty Images

Poi l'abbiamo avvistata al suo collo sul front row della sfilata di Heron Preston, sempre alla Paris Fashion Week.

Embed from Getty Images

Sbucava dal colletto della sua camicia oversize da maschiaccio anni 90, alla sfilata di Louis Vuitton.

Embed from Getty Images

L'ha indossata anche per partecipare a Karl For Ever, una celebrazione commemorativa in onore di Karl Lagerfeld al Grand Palais di Parigi, in concomitanza della settimana della moda uomo.

Embed from Getty Images

La cosa che ci piace di più? Il fatto che se ne può trovare un modello simile a prezzi molto contenuti. E perché non farla da sola e infilare perlina dopo perlina per creare una collana proprio come vuoi.

ph. getty images