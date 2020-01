Gigi, Bella Hadid e Hailey Bieber sexy AF nel nuovo calendario di V Magazine

Il calendario più sexy della moda

Sono le ragazze del momento, tra le più pagate al mondo, da Insta model a top model nel giro di poco tempo e forza di milioni di Like, quindi non ci sorprende affatto che Gigi e Bella Hadid e la loro amica Hailey Bieber siano state scelte per posare nell'iconico calendario 2020 di V Magazine.

Gigi posa in topless per il mese di gennaio indossando solo un cappellino da motociclista in pelle e jeans neri:

Sua sorella Bella, che conosciamo soprattutto per le sue foto HOT su Instagram, è nuda per il mese di febbraio, con una giacca di jeans strategicamente avvolta intorno a metà del suo corpo:

E poi Hailey, "Miss November", che sembra spogliarsi della sua t-shirt bianca in un paio di slip neri a vita alta:

Visualizza questo post su Instagram Miss November @vmagazine calendar shot by my girl @zoeygrossman 💕 Un post condiviso da Hailey Baldwin Bieber (@haileybieber) in data: 9 Gen 2020 alle ore 8:48 PST

Gli splendidi ritratti sono stati scattati dalla fotografa Zoey Grossman e per gli altri mesi troviamo anche Karlie Kloss, Lily Aldridge, Alek Wek e altre promettenti modelle, nuove promesse del mondo della moda.

In un video dal dietro le quinte del servizio fotografico, condiviso su Instagram dalla rivista, vediamo Gigi aiutare Bella cona la giacca di jeans per evitare wardrobe malfunction, perché ehi, ecco a cosa serve una sorella-collega, giusto?

E proprio a Gigi è stato dato l'onore di essere la ragazza copertina del calendario e per togliere ogni dubbio sulla spalla un finto tatuaggio "2020":

ph. getty images