Camila Cabello promuove il nuovo album “Romance” con una bella mossa di street style

L'adoriamo <3

Il secondo album di Camila Cabello è stato anticipato dai singoli "Easy", "Shameless", "Liar" e "Cry For Me". La pop star 22enne ha da poco svelato la copertina e il nome del disco: "Romance". Non solo, sono state pure annunciate le date del Romance Tour. Insomma, tutto è pronto o forse no?



No, bisogna ricordare al mondo intero che "Romance" uscirà il 6 dicembre e Camila ha deciso di farlo con una formidabile mossa di street style.

La splendida cantautrice cubana-americana si è fatta paparazzare in giro per Los Angeles con un crop top, che presumiamo farà parte del merch del nuovo album. Impossibile non leggere la scritta "Romance". Gli scatti sono piaciuti così tanti a Camila che li ha pubblicati in un album sul suo account Instagram.

"Paparazzi vi ringrazio per l'aiuto promozionale, il mio album Romance esce il 6 dicembre", ha scritto nella didascalia.

Tuta nera di felpa, occhiali da sole, capelli raccolti in una cosa alta, cerchi d'argento e la magliettina "Romance" che scopre gli addominali da paura. Pazzesca.

Il suo disco di debutto solista è stato "Camila", pubblicato a gennaio 2018 e rivelatosi un trionfo. Siamo certi che anche "Romance" non sarà da meno!

ph. getty images