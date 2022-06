Buon compleanno Nicole Kidman: i look più belli sul red carpet

Chic e senza tempo, gli abiti da sogno di Nicole Kidman

Da quasi quattro decenni nel mondo dello spettacolo, Nicole Kidman ha accumulato un'incredibile quantità di successi cinematografici e televisivi, oltre a una sfilza di prestigiosi premi, tra cui un Oscar e sei Golden Globes. E ha fatto tutto questo sempre vestita magnificamente.

Nel corso degli anni, l'attrice australiana ha sperimentato con le silhouette classiche, giocando con le proporzioni e i colori vibranti. Diventando una delle celebrità più iconiche quando si tratta delle sue scelte di moda. Nicole ruba sempre la scena sul tappeto rosso con i suoi look chic e senza tempo.

La star compie oggi 55 anni. Quale modo migliore per festeggiare il suo compleanno, se non raccogliere i look più belli che ha indossato sui red carpet in un unico posto?

Lancia il video qui sotto per lasciarti incantare dagli abiti con cui Nicole Kidman ha dimostrato che il suo stile da red carpet non ha eguali:

ph. getty images